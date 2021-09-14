Вор-альпинист из Алматы обчищал квартиры на верхних этажах высоток

В Алматы полиция задержала вора-домушника, который незаконно проникал в чужие квартиры через окна, сообщает Polisia.kz.

Чаще всего 22-летний преступник проникал в квартиры, которые располагались на верхних этажах домов.

"Сотрудниками криминальной полиции задержан 22-летний гражданин К. Судя по почерку совершения преступлений, молодой человек может быть причастен к ряду аналогичных краж", - приводит портал слова и.о. начальника управления полиции Бостандыкского района Батур Абдумасаров.

Свою последнюю квартирную кражу мужчина совершил в одном из жилых комплексов города. Он через окно незаконно проник в квартиру, которая находилась на 11-м этаже. Преступник забрал драгоценности на крупную сумму денег.

"Сейчас мы доподлинно устанавливаем, как ему удавалось промышлять через окна и как часто он совершал эти преступления", - подчеркнул Абдумасаров

Стоит добавить, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за воровство.