Железноводск нарастил площадь лесов

В Железноводске по сравнению с данными последнего лесоустройства 1996-1997 годов площадь лесов увеличилась на 18 га, сообщил исполняющий обязанности Ставропольского межрайонного природоохранного прокурора Михаил Калмыков.

Так, по его словам, местный городской лес частично входит в состав Бештаугорского заказника и занимает территорию более 4000 га.

Отмечается, что в сохранении и преумножении площади лесов помогло оформление в 2017 году в муниципальную собственность и постановке на кадастровый учет 4247 гектаров лесов города-курорта. "Сегодня мы проводим мероприятия с целью улучшения санитарного состояния леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода", - сказал глава города Евгений Моисеев.