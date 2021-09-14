Отопительный сезон оказался под угрозой в четырех регионах Казахстана

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев предупредил, что четыре региона страны могут остаться без отопления.

В Атырауской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях затягивается ремонт основного оборудования электрических станций, пояснил он на заседании правительства. "При этом в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях идет значительное отставание от плана, что несет риски для предстоящего отопительного сезона", - сообщил министр.

Часть энергопроизводящих организаций накопили внушительные долги по кредитам за топливо, в западном Казахстане долги накопились между субъектами рынка - энергопроизводящие организации не могут заплатить за потребленный газ.

"Ввиду высокого физического износа 83% электрических сетей акимату Западно-Казахстанской области как собственнику региональной электросетевой компании "ЗапКазРЭК" рекомендуется принять безотлагательные меры", - подчеркнул он.

На особом контроле осенне-зимний период в Темиртау, оборудование ТЭЦ изношено, ремонт ведется медленно.

Также проблемы могут возникнуть в Шетском районе Карагандинской области, а в Туркестанской области не хватает финансирования на ремонт ТЭЦ и тепловых сетей. В Акмолинской области до сих пор устраняют последствия крупной аварии, случившейся 10 июля в электрических сетях поселка Талапкер.