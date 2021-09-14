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Авария оставила без воды часть кубанского Крымска

Авария оставила без воды часть кубанского Крымска

Авария оставила без водоснабжения часть Крымска, - сообщил сегодня утром в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

Авария произошла на на Троицком водопроводе, из-за нее временно прекращена подача воды в северо-восточной части города. Без воды остались и две школы города, - передает "АиФ-Юг".

В городе организован подвоз воды по временной схеме, когда коммуналщики планируют восстановить водоснабжение, в сообщении не указывается.

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Вестник Кавказа

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