Авария оставила без воды часть кубанского Крымска
Авария оставила без водоснабжения часть Крымска, - сообщил сегодня утром в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.
Авария произошла на на Троицком водопроводе, из-за нее временно прекращена подача воды в северо-восточной части города. Без воды остались и две школы города, - передает "АиФ-Юг".
В городе организован подвоз воды по временной схеме, когда коммуналщики планируют восстановить водоснабжение, в сообщении не указывается.
Вестник Кавказа
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