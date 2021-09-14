Более 225 млн жителей Земли инфицированы коронавирусом

В мире коронавирус подтвержден у 225 271 931 человека, сообщается во вторник на сайте американского медицинского университета Джонса Хопкинса.

Больше всего инфицированных в США - более 41,2 млн, в Индии - почти 33,3 млн, в Бразилии - 21 млн.

США лидируют не только по числу заражений, но и по числу смертей - более 662 тыс. Смертность на 1 млн жителей в США - 2 041 человек, в Индии - 317, Бразилии - 2 739.

Всего в мире от коронавируса умерли 4 639 667 человек.