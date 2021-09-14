Море у Тамани залило мазутом

Разлив мазута произошел в Темрюкском районе Краснодарского края в порту Тамань, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уточнив, что площадь загрязнения Черного моря составляет 450 кв. м.

Стало известно, что разлив произошел при подготовке сухогруза произошел разлив мазута. "Удаление от береговой линии - около 5 км. Площадь поверхности загрязнения Черного моря - около 450 кв. м", - информирует ведомство. В настоящее время разлив локализован, ведутся работы по устранению последствий ЧП.