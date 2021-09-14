Сайт с информацией о ковид-статусе граждан заработал в Грузии

Специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан заработал в Грузии.

Основная цель платформы – дать возможность частным и государственным учреждениям перепроверить информацию о вакцинации того или иного лица.

База привитых граждан нужна тем компаниям, которые решили поощрять вакцинированных граждан или же ввести ограничения для граждан без вакцины, сообщает "Спутник-Грузия".

Теперь компании смогут проверить статус и тех визитеров, которые хотят попасть на их территорию.

Минздрав Грузии заявил, что портал заработал для защиты общественного здоровья.