В Минтруда поступило предложение сделать обязательными три выходных дня после вакцинации

Работодателей в России нужно обязать предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также в случае других необходимых прививок в условиях пандемии. Инициатива принадлежит Институту социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ), пишет РИА Новости.

Документ с предложением давать три выходных за прививку за подписью директора института Максима Петунина поступила на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

"Прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней", - говорится в документе. Также Петунин отмечает, что в России трудовым законодательством на сегодняшний день не предусмотрено предоставление оплачиваемых отгулов.

"Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъектов Российской Федерации. При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист", - подчеркивается в письме.

Эксперты ждут скорой новой волны коронавируса, в последние недели количество новых заболевших в России стабильно превышает 17 тыс человек в сутки, массовая вакцинация остается единственным способом защититься. Однако, многие работодатели не готовы предоставлять оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку, "огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма".

"Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета", - уверены в ИСИРГИ.