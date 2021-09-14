Власти России установят регламент на ввоз узбекских мигрантов

Российские власти в скором времени утвердят регламент ввоза на чартерных поездах трудовых ресурсов из Узбекистана для работы в стране, - сообщил сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы договорились с блоком вице-премьера РФ Татьяны Голиковой организовать работу в Узбекистане по подготовке трудовых ресурсов не только для стройки, но также для сфер ЖКХ, торговли. Доля строителей составит 46%. …В ближайшее время Татьяна Алексеевна проведет штаб, и дополнительный регламент будет утвержден, когда и сколько мигрантов мы будем привозить", - поведал Хуснуллин, передает ТАСС.

Также для прибывающих трудовых мигрантов планируется организовать вакцинацию, после чего запустить чартерные рейсы поездов из Узбекистана, - добавил вице-премьер.

Пилотный ввоз мигрантов будет отработан до конца года.