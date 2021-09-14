Леонид Каневский: Баку – это город образцовых межнациональных отношений

Баку является одним из немногих многонациональных городов в целом в мире, где нет каких-либо конфликтов на национальной почве, - рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" знаменитый советский, российский и израильский актер Леонид Каневский на полях состоявшегося накануне второй приема общественного совета Российского еврейского конгресса.

"Я много раз бывал в Баку и очень люблю этот замечательный город. Вот где, кстати, образцовые межнациональные отношения. Такой интернациональный город как Баку – один из немногих в мире с точки зрения взаимоотношений разных национальностей", - подчеркнул он.

Леонид Каневский отметил, что до сих пор регулярно ездит в Баку. "У меня ощущение, что я там бываю каждый год, потому что я очень хорошо знаю этот город. Часто езжу в Баку", - сообщил знаменитый актер.

Также он рассказал, что в очень любит Кавказ в целом. "Я постоянно там бываю. На творческих встречах меня раньше часто спрашивали, кто я по национальности, думая, что либо армянин, либо осетин, либо грузин. Я говорил, что может быть, кого-то расстрою, но вообще я еврей", - поведал Леонид Каневский.

"Так что мои межнациональные отношения с Кавказом самые дружеские и нежные", - заключил актер.