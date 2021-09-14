Россия может принять участие в саммите по борьбе с COVID-19

США планирует пригласить Россию на саммит по борьбе с коронавирусной пандемией, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что ключевой целью мероприятия станет безвозмездная передача препаратов от COVID-19 бедным странам. Приглашение на мероприятие также отправлено Китаю, сказал источник.

Издание The Washington Post заявило, что саммит должен пройти 22 сентября в формате видео-конференции.

Стоит добавить, что мероприятие пройдет под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН.