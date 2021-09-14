У судимого ранее жителя Ингушетии нашли оружие и боеприпасы

Ингушские правоохранители изъяли в доме и на работе у ранее судимого гражданина оружие, боеприпасы и несколько взрывных устройств, - сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Сотрудники центра противодействия экстремизму республиканского МВД совместно с УФСБ в доме в Назрани по месту проживания ранее судимого мужчины обнаружили и изъяли изготовленный кустарным способом боеприпас и 18 патронов калибра 9 мм", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Этим оружейные запасы гражданина не ограничивались: по месту его работы на станции техобслуживания правоохранители нашли автомат Калашникова, около 800 патронов к нему калибра 7,62 мм и пять гранат. Все это он приобрел в 2010 году.

По факту хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, мужчина помещен в изолятор временного содержания.