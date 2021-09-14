Мемориальный комплекс появится возле здания МВД в Анапе

В Анапе возле здания министерства внутренних дел возведут новый сквер и мемориальный комплекс, сообщает пресс-служба администрации города.

Монумент посвящен погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам правоохранительным органам. Основной идеей стал образ не вернувшегося со службы работника.

"Он воплощен в виде отсутствующего силуэта в теле монумента. Перед ним будет размещен образ ребенка, что в композиции будет передавать горечь утраты отца для семьи. Также на стене будут выгравированы фамилии и инициалы погибших сотрудников, их должности и обстоятельства гибели", – приводит пресс-служба слова главного архитектора Анапы Карины Бронниковой.

Стоит отметить, что, помимо памятника, предусмотрен постамент для возложения цветов и венков, а также площадка для проведения торжественных и памятных акций. Вокруг комплекса появится сквер с озеленением и малыми архитектурными формами, скамьями, урнами, велопарковкой.

Добавим, что открыть новый комплекс планируется 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел.