Жителей столичного региона ждет холодный циклон

Циклон, пришедший сегодня в столичный регион, спровоцирует резкое понижение температуры, а в отдельных районах в ночные часы до конца недели даже возможны заморозки, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Москва и Московская область сегодня окажутся в тылу циклона, который предопределяет перемещение воздушных масс с севера, поэтому температура воздуха понизится", - рассказал Вильфанд, передает "Интерфакс".

Температура воздуха в столичном регионе сегодня составит 12-14 градусов тепла.

Начиная со среды, температурный фон будет ниже климатической нормы, и ночная температура тоже будет невысокая. Ожидается, что дневные температуры до конца недели будут на 3-4 градуса ниже климатической нормы. В среду и четверг они составят от 5 до 7 градусов тепла, а в ночь на пятницу и субботу прогнозируется от 0 до + 5, в пониженных местах Московской области прогнозируются заморозки, - добавил Вильфанд.

Впрочем, и в такой погоде есть положительный момент: отсутствие осадков.

"Со среды начнет расти давление, Москва окажется на периферии антициклона, с точки зрения температуры ничего не изменится, но повышение давления - это залог того, что осадков не будет", - отметил синоптик.