Цены на нефть снова устремились вверх

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE сегодня утром выросла на 0,68% и достигла $74,01 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:19 мск.

Далее рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $73,93 за баррель, что на 0,59% выше уровня закрытия предыдущей сессии, - передает ТАСС.

В последний раз цена Brent превышала $74 за баррель 2 августа.

Дорожает и нефть марки WTI – ее цена выросла на 0,61%, до $70,62 за баррель, - говорится в сообщении.