Россия идет на "уловку" с открытием "Северного потока-2" - СМИ

Россия ожидает, что беспокойство Европы по поводу низких запасов газа позволит ускорить процесс сертификации проекта газопровода "Северный поток - 2", - заявил в статье, опубликованной на сайте журнала National Interest обозреватель издания Николас Гвоздев.

"Трубопровод ("Северный поток - 2") позволит экспортировать больше российской энергии без необходимости использования украинской инфраструктуры… и сейчас Россия не экспортирует ни на кубометр больше газа через Украину, чем того требует соглашение с Германией. Россия тем самым пытается создать дефицит газа в Европе и, как следствие, ускорить процесс запуска газопровода", - полагает эксперт, передает ТАСС.

Вашингтон не может проигнорировать сложившуюся ситуацию, и потому "восстанавливает отношения со странами постсоветской Восточной Европы", - считает Гвоздев, приводя в качестве примера "очевидный успех саммита между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским".

Эксперт считает, что "позиция США тщательно продумана, чтобы создать видимость сильной поддержки - в попытке удержать Россию от военных или геоэкономических действий против Украины, но с достаточным количеством лазеек и ответвлений, чтобы избежать необходимости предпринимать действия".

Напомним, в минувшую пятницу "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" было полностью завершено утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы. Ранее "Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году в Европу может быть поставлено 5,6 млрд куб м газа.