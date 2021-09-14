Россияне так и не научились экономить – соцопрос

Лишь 45% россиян имеют накопления, а регулярно средства на будущее откладывают только 15% жителей страны, - говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24".

При этом 80% респондентов, принявших участие в опросе, отметили, что имеющихся сбережений им хватит на три месяца, что позволяет предположить, что в среднем накопления россиян варьируется в пределах 150-200 тыс рублей, - отмечается в исследовании, передает ТАСС.

Тем же, кто копит средства регулярно, удается откладывать ежемесячно порядка 10-20% от дохода. Каждый пятый респондент сказал, что никогда не делал сбережений. 30% стараются делать накопления время от времени, когда есть возможность, но из них порядка 60% отметили, что зачастую им мешает это делать нехватка средств до зарплаты. Около 30% россиян накопления нужны на покупку дорогостоящих товаров, 15% копят на квартиру или на другую недвижимость, 10% - на образование детей, 20% - готовят "подушку безопасности", а 10% откладывают "на старость", - говорится в материалах исследования.