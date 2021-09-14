Владимир Путин встретился в Кремле с Башаром Асадом

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с лидером Сирии Башаром Асадом, в ходе которой российский лидер отметил, что Асад многое делает для налаживания диалога с политическими оппонентами, - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте президента России.

"Люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Знаю, что вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами. Очень надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться", - сказал Путин, цитирует его ТАСС.

Путин поздравил Асада с прошедшим недавно днем рождения и "с очень хорошим результатом президентских выборов".

Проблемой страны Путин назвал сохраняющееся в Сирии без разрешения ее властей присутствие иностранных войск.

"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы, без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций, присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", - заявил российский лидер, высказав сожаление, что в Сирии до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан.

"Тем не менее в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни", - подчеркнул глава российского государства, выразив надежду, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу "встать на ноги".

Также российский лидер обратил внимание на то, что две страны совместно работают "над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось все человечество". "Имею виду борьбу с коронавирусной инфекцией. Первые поставки "Спутника V" и "Спутника Лайт" прошли в Сирию", - пояснил Путин..

"Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории", - сказал российский лидер.