Байден лично поприветствует глав государств на Генассамблее ООН
Ровно через неделю, 21 сентября, президент США Джо Байден выступит перед участниками ежегодной встречи мировых лидеров Генеральной Ассамблеи ООН.
"Во вторник, 21 сентября, президент отправится в Нью-Йорк, чтобы выступить на генеральной ассамблее ООН", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает "Интерфакс".
Принять личное участие во встрече планируют более 100 глав государств и правительств: среди них - президент США, король Иордании Абдалла II, президенты Бразилии, Венесуэлы, Палестины, а также премьер-министры Японии, Индии, Соединенного Королевства, Израиля. Кроме того, согласно списку участников, должны выступить лично 23 министра, - сообщает агентство Associated Press,.
Организация Объединенных Наций предложила в этом году странам возможность отправить участников в Нью-Йорк для личного присутствия или выступить с заранее записанными заявлениями. Среди таких будут президенты Ирана, Египта, Франции, Индонезии, Южной Африки и Зимбабве, - отмечает агентство.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться