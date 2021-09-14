Северо-восток Казахстана потрясло землетрясение магнитудой 4.2

Казахстанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки на территории республики.

Сетью сейсмических станций "СОМЭ" 14 сентября в 4 часа 19 минут 50 секунд было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого располагался в 286 км на северо-восток от Алматы.

"Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.2. Глубина залегания очага подземных толчков составила 15 км", - говорится в сообщении "СОМЭ", передает Sputnik Казахстан.

Жители мегаполиса подземных толчков не ощутили, - говорится в сообщении.