На Ставрополье проверят качество воды из рек

В Ставропольском крае проведут мониторинг качества воды в реках. Его задача - определить уровень химического и биологического загрязнения поверхностных водных объектов.

К настоящему времени уже отобрано семь проб донных отложений в бассейне реки Калаус. Образцы взяты на территории города Светлограда, а также сел Сергиевского и Вознесеновского, передает "Ставропольская правда".

Всего воду из рек проверят на наличие возможного загрязнения по 14 показателям.

Работа ведется в рамках подпрограммы "Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов" госпрограммы СК "Охрана окружающей среды".