В столичном регионе все же будет бабье лето

Кратковременное потепление, отмечавшееся в Центральной России в последние дни, нельзя считать бабьим летом, - уверен главный специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В Москве, Подмосковье и других регионах Центральной России с 11 по 13 сентября температура воздуха поднималась выше 20 градусов. Погода была теплая и комфортная, но настоящего бабьего лета пока не было, - полагает эксперт.

"Бабье лето - это стабильный период длиной в пять-семь суток. Должно быть как минимум пять дней погоды "миллион на миллион". В это время должно светить солнце, не должно быть никаких осадков и облачности. Также должен дуть тихий ветер и присутствовать умеренно комфортная температура", - перечислил Тишковец основные признаки бабьего лета, передает РИА Новости.

Такое потепление в Центральной России возможно после 17 или 18 сентября, о чем говорили и долгосрочные прогнозы в конце августа. Надежда на бабье лето после 17 или 18 числа остается, но его срок будет не очень большой, - предупредил Тишковец, отметив, что в конце сентября вновь наступит похолодание.