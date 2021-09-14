Рубль стал одной из самых популярных валют в мире

По итогам июля российский рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах, - следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.

Ранее на двадцатом месте российская национальная валюта фигурировала в этом рейтинге в декабре 2016 года с долей в 0,26%. В июле этого года на первом месте расположился доллар США (39,38%), на втором месте - евро (38,43%). Третье место с большим отрывом в 5,99% занял британский фунт стерлингов. В пятерку лидеров также вошли японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%), - передает РИА Новости.

Попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами, полагают эксперты.