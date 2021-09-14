В Казахстане 2801 новый инфицированный коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2 801 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алматы, Нур-Султане и в Карагандинской области, - говорится в сообщении межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Так, в Алматы выявлено 611 новых заболевших, в Нур-Султане - 324 новых носителя, в Карагандинской области – 381 новый пациент, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста человек за истекшие сутки инфицировано в Алматинской (218), Павлодарской (197), Акмолинской (187), Костанайской (156), Восточно-Казахстанской области (152) и Актюбинской (104) областях.

Всего в стране подтверждено 845 388 случаев, выздоровели 766 435 пациентов.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 73 пациента, от ковидной пневмонии - 10 человек, - говорится в сообщении Минздрава Казахстана.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 427 казахстанцев, пневмонии с признаками COVID-19 - 4 687 человек.

По состоянию на 14 сентября лечение продолжают получать 76 858 человек, из них в стационарах находятся 15 308 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 61 550 казахстанцев.