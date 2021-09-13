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В распоряжение синоптиков Грузии поступил новый метеорадар

В распоряжение синоптиков Грузии поступил новый метеорадар

В более точном прогнозировании ожидаемых осадков и их интенсивности грузинским синоптикам поможет новый метеорологический радар, установленный в пригороде Тбилиси Кикети, информирует Национальное агентство окружающей среды.

Сообщается, что радар стоимость более $1,3 млн был приобретен при финансовой поддержке правительства Грузии.

Благодаря прибору удастся установить интенсивность и количество ожидаемых осадков почти на всей территории Восточной Грузии, что позволит специалистам предоставить своевременную информацию соответствующим ведомствам о возможных стихийных бедствиях.

Запуск радара в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года, передает Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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