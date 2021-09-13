В Ростовской области две многодетные семьи родили 13-го ребенка

В двух многодетных семьях Ростовской области на свет появился 13-й ребенок, сообщает правительство региона.

Семья Димитровых, проживающая в Красносулинском районе, назвала малыша Русланом. А в семье Черниченко из Донецка 13-го ребенка назвали Даниславом.

Оба отца в семействах работают в угольной отрасли, а мамы являются домохозяйками.

В 2016 году губернатор области Василий Голубев вручил обеим семьям микроавтобусы и почетные дипломы.

Он также отметил, что в регионе растет число многодетных семей. В настоящее время их насчитывается 47 тыс, что в два раза больше, чем 10 лет назад.