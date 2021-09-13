Футболист сломал челюсть морковкой

Шведский защитник нидерландского "Херенвена" Рами Каиб получил травму челюсти, когда ел морковь.

"Каиб получил сильный удар в челюсть во время игры некоторое время назад. Он просто продолжал тренироваться и, конечно, есть. Ну, он съел морковку, и эта морковка оказалась довольно твердой. И тут, треск - сломанная челюсть", — приводит слова одного из репортеров Voetbalzone.

Стоит отметить, что футболист травмировал челюсть в конце августа, получив сильный удар во время игры. Перелом же получил после того, как съел морковь.