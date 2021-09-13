Хикмет Гаджиев встретился с иранским послом в Баку

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Ирана в Баку Сейедом Аббасом Мусави. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Обращаясь к дипломату, Хикмет Гаджиев выразил благодарность за посещение.

"Мы действительно провели плодотворные дискуссии по вопросам нашей двусторонней повестки дня и рассмотрели перспективы на будущее", - отметил он.