Ученые назвали признаки опасно высокого холестерина

Резкое онемение и слабость в конечностях могут служить косвенным признаком высокого уровня холестерина в крови, приводящего к развитию заболеваний сердца. Об этом пишет британская газета Daily Express, ссылаясь на экспертов Mayo Clinic.

Специалисты напоминают, что при атеросклерозе артерии закупориваются жиром, холестерином и другими веществами. Покалывание в конечностях появляется, когда бляшки накапливаются в артериях, идущих к мозгу.

Другими признаками повышенного холестерина в крови служат нечеткая речь, временная потеря зрения одним глазом или трудности с мышцами лица.

Медики обращают внимание, что узнать наверняка уровень холестерина в крови позволит лишь анализ крови.