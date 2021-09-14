Казахстанцы могут проверять штрафы в приложении e-Salyq Azamat

Мобильное приложение e-Salyq Azamat расширило спектр услуг, теперь в нем появилась функция проверки штрафов, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина Казахстана.

В приложении стало можно проверять наличие неоплаченных штрафов за административные правонарушения, а также оплачивать такие штрафы в сервисе "оплата по реквизитам", чтобы функция стала доступной, необходимо обновить мобильное приложение в AppStore или PlayMarket.

Приложением e-Salyq Azamat в Казахстане пользуются 700 тыс человек, самая востребованная услуга - сервис сдачи декларации.