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Казахстанцы могут проверять штрафы в приложении e-Salyq Azamat

Казахстанцы могут проверять штрафы в приложении e-Salyq Azamat

Мобильное приложение e-Salyq Azamat расширило спектр услуг, теперь в нем появилась функция проверки штрафов, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина Казахстана.

В приложении стало можно проверять наличие неоплаченных штрафов за административные правонарушения, а также оплачивать такие штрафы в сервисе "оплата по реквизитам", чтобы функция стала доступной, необходимо обновить мобильное приложение в AppStore или PlayMarket.

Приложением e-Salyq Azamat в Казахстане пользуются 700 тыс человек, самая востребованная услуга - сервис сдачи декларации.

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Вестник Кавказа

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