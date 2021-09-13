Академия искреннего сервиса откроется в Москве

В Москве социальные работники смогут обучаться в Академии искреннего сервиса.

Академия открывается на базе центров госуслуг "Мои документы", инновационный проект призван повысить клиентоцентричность сотрудников соцучреждений, пишет ТАСС.

"Мы создали философию искреннего сервиса, и центры госуслуг смогли получить искреннее уважение и любовь горожан. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, мы хотим, чтобы концепция клиентоцентричности входила во все отрасли социальной сферы. <…> Одним из инновационных решений стало создание Академии искреннего сервиса на базе центров "Мои документы" - суть в том, чтобы сотрудники МФЦ выступили так называемыми амбассадорами этой философии", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что проект уже запущен для администраторов в поликлиниках, а центры госуслуг продвигают клиентоориентированный сервис и в другие социальные услуги.