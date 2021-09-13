Главная » Новости

На Ставрополье стартует железнодорожный тур на ретро-поезде

На Ставрополье стартует железнодорожный тур на ретро-поезде

В Ставропольском крае готовится к запуску железнодорожный тур на ретро-поезде из Кисловодска в Грозный и обратно, сообщили в пресс-службе администрации Ессентуков.

Благодаря новому направлению, туристы смогут познакомиться с красотой кавказского региона, главными достопримечательностями Чечни, а также колоритом местной жизни. Продолжительность тура составит три дня.

Ранее губернатор Владимир Владимиров заявлял, что Ставрополье намерено привлечь в регион до пяти миллионов туристов в год.

1145 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!