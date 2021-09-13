На Ставрополье стартует железнодорожный тур на ретро-поезде

В Ставропольском крае готовится к запуску железнодорожный тур на ретро-поезде из Кисловодска в Грозный и обратно, сообщили в пресс-службе администрации Ессентуков.

Благодаря новому направлению, туристы смогут познакомиться с красотой кавказского региона, главными достопримечательностями Чечни, а также колоритом местной жизни. Продолжительность тура составит три дня.

Ранее губернатор Владимир Владимиров заявлял, что Ставрополье намерено привлечь в регион до пяти миллионов туристов в год.