Саудовская Аравия и США: раскол или реорганизация отношений? 

Нынешнюю ситуацию в саудовско-американских отношениях нельзя назвать окончательным разрывом. Две страны не допустят раскола, как бы сильно не расходились их взгляды. Скорее, на сегодняшний день, государства пытаются урегулировать разногласия и реструктурировать отношения, перестроив их таким образом, чтобы гарантировать интересы и учитывать беспокойство друг друга.

Middle East Monitor пишет, что восстановление отношений до прежнего уровня вполне возможно. Попытка американцев компенсировать потерю саудовского потенциала, переключившись на более мелкие страны региона, не увенчалась успехом. Лишь Эр-Рияд может предоставить свои мощные ресурсы для Америки.

Политические разногласия по ряду вопросов между Эр-Риядом и Вашингтоном не связаны с приходом Байдена в Белый дом. И дело не в том, что его администрация и партия не в ладах с принцем Мухаммадом ибн Салманом, хотя именно об этом и пишут западные СМИ. Признаки разногласий начали проявляться открыто около двух десятилетий назад.

На протяжении более чем 80 лет богатое нефтью королевство и главный источник энергии был в центре предвыборной гонки и вызывал разногласия между двумя правящими партиями в Америке. Каждая новая администрация спотыкалась в отношениях с Эр-Риядом в течение первых нескольких месяцев из-за непонимания того, как выстраивать отношения с королевством. Постепенно связи укреплялись, потому что Эр-Рияд честен как в противостоянии, так и в партнерстве, отвечает взаимностью тем, кто его уважает, и отказывается подчиняться кому-либо, проводя красные линии и настаивая на них.

Американцы считают саудовцев надежными партнерами, цивилизованными и проницательными политиками, которые притворяются невнимательными, но знают об угрозах, с которыми сталкиваются. Саудовцы решительны, когда наступает время конфронтации, приветливы с друзьями, но чрезвычайно жестки с врагами. У них есть дворцы, но они живут в пустыне. Король Абдул-Азиз говорил: ”Мой главный принцип - никогда не инициировать агрессию. Я терплю, пока есть силы, а затем наношу смертельный удар”. Король Фейсал в своей знаменитой речи сказал: ”Мы чище чистого меда для тех, кто хочет с нами дружить, и мы - смертельный яд для тех, кто пытается подорвать наши ряды. Саудовцы независимы в своем поведении и мнении, они не поддаются давлению или угрозам и не соглашаются подчиняться никакому пакту или государству независимо от последствий".

Король Фахд изгнал посла Вашингтона после того, как тот вмешался в дела, которые его не касались. Фахд закупил необходимое ему оружие в Китае, ни на кого не обращая внимания. Он прервал контакты с британцами, когда в начале 1980-х они транслировали "злонамеренный" фильм. Фейсал приостановил поставки нефти на Запад и закупил оружие для Египта. Король Сауд поддержал алжирцев и тунисцев против французов в борьбе за независимость. Король Абдул-Азиз выступил против британцев и отказался сдать им в аренду территорию Саудовской Аравии (Великобритания предлагала арендовать Восточную провинцию на срок 99 лет, как в свое время Гонконг).

Хотя некоторые мудрые люди считают, что два союзника способны работать вместе в регионе, представляющем взаимный интерес, и что они вряд ли придут к полному разрыву связей, Белый дом должен понимать, что играет с огнем. В попытке сжечь урожай, могут быть уничтожены и 80-летние посевы.