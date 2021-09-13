Велосипедисты из разных регионов России финишировали у подножья Эльбруса

В Кабардино-Балкарии сегодня финишировала первая высотная шоссейная велогонка "Баксан – Эльбрус", участники которой преодолели 100 км дороги с перепадом высоты в 2 тыс м, ее победителем стал спортсмен из Севастополя.

" Маршрут трассы был проложен по федеральной трассе А-158 Баксан - Эльбрус, которая начинается на баксанском посту и упирается в гору Эльбрус на поляне Азау. Протяженность трассы - 100 км, перепад высоты - 2 тыс м, которые лидер гонки преодолел за 2 часа 52 минуты. Пока это рекордное время, зафиксированное на этой трассе", - рассказал член президиума Федерации велоспорта, президент Федерации триатлона КБР Руслан Апшев, передает "Это Кавказ".

Первым дистанцию преодолел Федор Даясов из Севастополя, второе место занял житель Ижевска Тимофей Иванов, третье - Константин Шамрай из Пятигорска.

Мероприятие пользовалось большим интересом, и нужное количество заявок (50 человек) было подано менее чем за неделю с начала объявления регистрации. В гонке приняли участие спортсмены из регионов Северного Кавказа, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, а также городов подмосковного региона, Тольятти, Ижевска и других. В следующем году планируется провести уже несколько гонок с большим количеством участников.

