"Нефтчи" и "Сабах" намерены приобрести нападающих из Египта и Турции

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" намерен подписать контракт с ганским нападающим Джоном Антви, выступающим за египетский "Пирамидc".

В том случае, если бакинцы не смогут в ближайшее время осуществить трансфер, они постараются сделать это в зимнее трансферное окно, передает Azerisport.com.

Линию атаки намерен усилить также "Сабах". Столичный клуб собирается оформить соглашение с сербским форвардом Петаром Шкулетичем, являющимся сейчас свободным агентом. Детали контракта на данный момент неизвестны.

Последним клубом нападающего был турецкий "Сивасспор". Ранее он защищал цвета французского "Монпелье" и "Локомотива".