В Москве задержали сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Московской области и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали последнего сбежавшего истринского изолятора временного содержания Александра Мавриди, - сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчина скрывался от правосудия в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого и доставили в территориальный отдел СК, - передает РИА Новости.

Как только специалисты снимут отпечатки пальцев и подтвердят личность Мавриди, его доставят к следователю и допросят.