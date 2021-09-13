Главная » Новости

В Москве задержали сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди

Фото: СКР
Фото: СКР

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Московской области и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали последнего сбежавшего истринского изолятора временного содержания Александра Мавриди, - сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчина скрывался от правосудия в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого и доставили в территориальный отдел СК, - передает РИА Новости.

Как только специалисты снимут отпечатки пальцев и подтвердят личность Мавриди, его доставят к следователю и допросят.

1180 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!