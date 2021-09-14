Африка защитится "Спутником V”

Во время вспышки коронавируса Африканский союз создал целевую группу по приобретению вакцин для Африки (AVATT). Доктор Джон Нкенгасонг, директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, заявил, что ”Африка должна объединиться с партнерами по развитию и добиться 60-процентной вакцинации на континенте в ближайшие два года”.

Как пишет Modern Diplomacy, сначала AVATT сообщила, что Россия предоставит Африке 300 млн доз ”Спутника V” для поддержки усилий континента в достижении целевой 60-процентной иммунизации населения к концу года, но затем эта новость исчезла с сайта организации, при этом началась быстрая регистрация ”Спутника V” на двусторонней основе в разных африканских странах.

Численность населения всех стран, где ”Спутник V” разрешен, в настоящее время превышает $ 3,7 млрд человек. Это почти половина населения мира. Согласно последним данным, Нигерия стала 68-м государством в мире, зарегистрировавшим российскую вакцину. Использование ”Спутника V” против коронавируса было одобрено в Нигерии, говорится в официальном заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). ”Нигерия - самая густонаселенная страна в Африке, и одобрение ”Спутника V” обеспечит использование одной из самых безопасных и эффективных вакцин в мире. ”Спутник V” создан на надежной платформе аденовирусных векторов человека и успешно используется более чем в 50 странах. Получение разрешения в Нигерии внесет важный вклад в борьбу страны с пандемией”, - сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Помимо Нигерии, ”Спутник V” зарегистрировали в Алжире, Анголе, Джибути, Египте, Габоне, Гане, Гвинее, Кении, Марокко, Намибии, Тунисе, Республике Конго и Зимбабве. Стремление России поделиться вакциной предоставляет ей возможность укрепить свой имидж в Африке. МИД РФ предпринял усилия по продвижению вакцины по всем каналам, но сроки поставок срывались. По словам Терезы Фаллон, директора брюссельского Центра исследований России, Европы и Азии, обещание больших объемов, чем те, которые могут быть доставлены, общая проблема для всех вакцин против коронавируса, и реальный риск для России. ”Они выиграли золотую медаль, создав очень эффективную вакцину, - сказала она. - Но как они собираются наладить производство и доставку?”

Российский фонд прямых инвестиций пытался поставить вакцины через шейха Ахмеда Далмука Аль-Мактума из королевской семьи в Дубае в несколько африканских стран. Через него Гана подписала контракт на $64,6 млн на поставку вакцины ”Спутник V”, но СМИ писали, что цена была вдвое выше, чем у производителя.

В свою очередь президент России Владимир Путин в своем выступлении в начале сентября отметил, что развитые страны, производящие вакцины против коронавируса, мало делают для защиты человечества от пандемии. ”Возможностями вакцинации в основном сегодня пользуются только высокоразвитые экономики, там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения. И очень мало делается, ну очень, совсем мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество, - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, на Дальнем Востоке России. - А это плохо для самих производителей. Почему? Потому что это бумерангом возвращается, крутится вокруг земного шарика постоянно. В Африке, например, минимальный уровень защиты и вакцинирования, а общение-то есть с африканскими странами, никуда не деться. Ну и будет оттуда постоянно возвращаться эта зараза”.

Согласно официальному релизу, опубликованному в конце февраля, вакцина ”Спутник V” обладает следующими преимуществами:

- Эффективность ”Спутника V” составляет 91,6%, что подтверждается данными, опубликованными в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Это одна из трех вакцин в мире с эффективностью более 90%. ”Спутник V” обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания

- Вакцина ”Спутник V” создана на испытанной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и существуют уже тысячи лет.

- В ”Спутнике V” используется два разных вектора для двух прививок, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины с одинаковым механизм доставки обеих доз.

- Безопасность, эффективность и отсутствие отрицательных долгосрочных эффектов аденовирусных вакцин доказаны более чем 250 клиническими исследованиями за последние два десятилетия.

- Разработчики вакцины ”Спутник V” совместно с разработчиками AstraZeneca проводят совместные клинические испытания для повышения эффективности препарата AstraZeneca.

- ”Спутник V” не вызывает серьезной аллергии.

- Цена ”Спутника V” составляет менее $10 за дозу, что делает его доступным во всем мире.

В феврале рецензируемый медицинский журнал The Lancet опубликовал анализ третьей фазы клинических испытаний российской вакцины, доказывающий ее эффективность на уровне 91,6% против симптоматического COVID-19. Вакцина ”Спутник V” разработана НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

”Спутник V” был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной против коронавируса. После вакцинации ”Спутником V” не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

1 сентября число погибших от коронавируса в Африке превысило 196 тыс. человек, более 6,9 млн выздоровели.