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Советник премьера Казахстана возглавил совет директоров "Астаны"

Советник премьера Казахстана возглавил совет директоров &quot;Астаны&quot;

Председателем совета директоров футбольного клуба "Астана" назначен советник премьер-министра Казахстана Ерлан Кожагапанов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте команды.

В понедельник, 13 сентября, Ерлан Кожагапанов был освобожден от должности вице-министра культуры и спорта Казахстана и назначен советником премьер-министра Аскара Мамина.

Напомним, ранее Кожагапанов работал президентом Казахстанской федерации футбола, руководителем Президентского профессионального спортивного клуба "Астана". С апреля 2021 года по настоящее время был вице-министром культуры и спорта. В 2020-2021 годах занимал должность первого заместителя акима Алматы.

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Вестник Кавказа

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