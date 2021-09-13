Советник премьера Казахстана возглавил совет директоров "Астаны"

Председателем совета директоров футбольного клуба "Астана" назначен советник премьер-министра Казахстана Ерлан Кожагапанов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте команды.

В понедельник, 13 сентября, Ерлан Кожагапанов был освобожден от должности вице-министра культуры и спорта Казахстана и назначен советником премьер-министра Аскара Мамина.

Напомним, ранее Кожагапанов работал президентом Казахстанской федерации футбола, руководителем Президентского профессионального спортивного клуба "Астана". С апреля 2021 года по настоящее время был вице-министром культуры и спорта. В 2020-2021 годах занимал должность первого заместителя акима Алматы.