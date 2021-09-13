Узбекским врачам помогут с трансплантацией органов

Власти Узбекистана приняли решение помочь врачам республики решить проблемы с трансплантацией органов: президент страны Шавкат Мирзиеев сегодня поручил Минфину выделить необходимые средства на это.

Сегодня одно из самых востребованных направлений в хирургии – это трансплантация органов, и в последнее время этому направлению уделяется особое внимание, создается правовая и организационная база. В частности, в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи строится новый корпус для отделений кардиохирургии, трансплантологии и нейрососудистой хирургии, - сообщает Podrobno.uz.

В трансплантации печени в Узбекистане нуждаются 500 пациентов, в пересадке почек - 1500 человек, однако недостаточная оснащенность хирургических отделений, нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие лабораторий для иммуногенетических исследований негативно сказываются на развитии отрасли.

Теперь Республиканский научно-практический медицинский центр хирургии будет переориентирован на трансплантологию с созданием в нем иммуногенетической лаборатории и симуляционного центра, проведение операций по трансплантации почек будет налажено в Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях страны.

Также будет организована подготовка специалистов в области диагностики, оперирования и лечения на основе передовых технологий, организации повышения квалификации в ведущих медицинских учреждениях за рубежом.