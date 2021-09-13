Что будет с афганскими летчиками, сбежавшими в Узбекистан и Таджикистан

Когда в середине августа афганское правительство пало в результате наступления движения "Талибан" (запрещено в РФ) , пилоты, обученные американцами, сбежали из страны на своих самолетах. Взяв с собой членов экипажей и семьи, пилоты вылетели на север, в Центральную Азию: большинство самолетов приземлилось в Узбекистане, небольшая группа - в Таджикистане.

The Diplomat пишет, что Центральная Азия - не самое безопасное место для пилотов, которых талибы ненавидят за участие в авианалетах, но с учетом задержек в процессе эвакуации, пройдет определенное время, прежде чем они отправятся в Соединенные Штаты. 450 человек на 46 самолетах, вертолетах Black Hawk и Ми-17, а также на легком штурмовике А-29 и самолете-разведчике PC-12, приземлились в узбекском Термезе 15 августа. Еще одна группа численностью более 140 человек прибыла в таджикский Бохтар на 18 самолетах. Узбекистан, оказавшись под серьезным давлением, делает всё, чтобы отправить пилотов дальше.

Ни Узбекистан, ни Таджикистан не приветствуют беженцев в долгосрочной перспективе, хотя оба помогли Соединенным Штатам и другим западным странам организовать транзит и временное убежище для тех, кто бежал из Афганистана на самолетах. Ташкент, который в течение последних нескольких лет вел переговоры с "Талибаном" (движение запрещено в РФ), заявил о своем намерении работать с новым правительством, и, возможно, даже признать его. Правительство Таджикистана более осмотрительно. Президент Эмомали Рахмон сказал, что признает только ”инклюзивное” правительство, сделав акцент на этническом аспекте, учитывая большое количество таджиков, проживающих в Афганистане. Временное правительство "Талибана" инклюзивным назвать нельзя.

В конце прошлого месяца Wall Street Journal писал, что ”Узбекистан призывает Вашингтон действовать быстро, чтобы переправить пилотов в третью страну и избежать обострения отношений с талибами в соседнем Афганистане”. Процесс уже начался. В воскресенье первая группа афганских пилотов, оказавшихся в Узбекистане, была отправлена на американскую военную базу в Объединенных Арабских Эмиратах. Ожидается, что вскоре будут эвакуированы еще две группы.

"Талибан", призывающий к возвращению пилотов и самолетов в Афганистан, раскритиковал действия США. Wall Street Journal пишет, что официальный представитель "Талибана" Сухайль Шахин сказал: ”Пилоты должны вернуться на родину, они нужны нам… Мы только начинаем восстанавливать страну. Мир должен помогать, а не чинить препятствия на пути восстановления Афганистана и экономического процветания нашего народа”.

Министерство обороны США с 2010 года выделило более $8,5 млрд на развитие афганских военно-воздушных сил, и в частности специального боевого подразделения. Талибы, не имея собственных средств авиации, были наиболее уязвимы для авиаударов. Хотя "Талибан" пообещал амнистию силам бывшего афганского правительства, мало кто воспринимает это всерьез.

Пилоты, приземлившиеся в Таджикистане, оказались не в таком сложном положении, как те, кто прилетел в Узбекистан. Существенный фактор - различия в политических позициях двух центральноазиатских правительств по отношению к талибам. Афганским пилотам в Таджикистане гораздо меньше угрожает опасность быть переданными талибам, чем в Узбекистане.

Представитель Госдепартамента сообщил The Diplomat, не вдаваясь в подробности о количестве афганцев и их самолетов, что ”афганские сотрудники и самолеты находятся в безопасности и размещены правительством Таджикистана”. По его словам, ”США уверены, что правительство Таджикистана обеспечивает благополучие тех, кто покинул Афганистан”.

Сроки отправки афганских летчиков из Таджикистана неизвестны. Родственники рассказали The Diplomat, что у пилотов отобрали мобильные телефоны, а общение с ними было ограничено.

Таджикское правительство, в свою очередь, занято другими делами. На прошлой неделе Таджикистан отметил 30-летие своей независимости, а на этой - Душанбе принимает саммиты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Независимо от того, какие сроки были установлены, пауза в эвакуационных рейсах с зарубежных американских баз в Соединенные Штаты могла быть вызвана вспышкой кори. У четырех афганцев, прибывших в США, было обнаружено вирусное заболевание, после чего Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) потребовали временно приостановить эвакуационные полеты. Корь - чрезвычайно заразное заболевание, вызываемое вирусом, который передается воздушно-капельным путем. Вакцина доступна с 1963 года, и болезнь практически побеждена в Соединенных Штатах и других западных государствах. Исключение составляют случайные вспышки среди невакцинированного населения, в том числе и очень маленьких детей, которых нельзя прививать.

Пока эвакуация приостановлена, бежавшие афганцы останутся на американских базах в третьих странах, в частности, в ОАЭ и Германии. Правительство Германии разрешило афганцам остаться на авиабазе "Рамштайн" всего на 10 дней, но, поскольку дальнейшие эвакуационные полеты в США приостановлены, срок их пребывания будет продлен.

Администрация Байдена заявила, что с 17 августа из Афганистана в США было эвакуировано около 60 тыс. человек, большинство из которых - афганцы.