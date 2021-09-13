Питьевая вода подорожает в Армении?

Армянский оператор водоснабжения, компания "Веолиа джур", планирует увеличить тарифы со 180 до 223,7 драма ($0,43) за кубометр воды. С соответствующей заявкой она обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг.

Основной причиной повышения тарифа может быть общая инфляция: в договоре с правительством указано, что цена на воду может подниматься из-за подорожания электричества (которого не произошло) и инфляции (которая с начала года достигла 5,7%).

В 2017 году был установлен тариф в 180 драмов за кубометр, в последние несколько лет он должен был расти и в 2021 году составить 211 драмов. Однако часть суммы, превышающую 180 драмов, власти субсидировало, чтобы потребители не почувствовали изменений, то есть тариф составлял 191,4 драма, из них 11,4 драма выделяло государство.

Теперь же "Веолиа джур" просит увеличить тариф из-за инфляции последнего года на 12,34 драма. С учетом понижающих коэффициентов тарифная заявка без НДС равняется 186,45 драма, с НДС - 223,7 драма, пишет Sputnik Армения.

Пока неизвестно, согласится ли Комиссия с таким тарифом и на какие субсидии готово пойти государство.