Мосгорсуд оставил под стражей бывшего главу правительства Северной Осетии

Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест экс-главы правительства Северной Осетии Сергея Такоева, которого обвиняют в растрате 180 млн рублей, рассказали в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения Сергею Такоеву состоялось 13 сентября 2021 года в Мосгорсуде. Апелляция оставила постановление суда первой инстанции без изменения", - цитирует представительницу суда ТАСС.

Напомним, ранее, 11 августа, Басманный суд Москвы, кроме Такоева, отправил в СИЗО до 10 октября еще двух фигурантов - главу Минтуризма Алана Диамбекова и генерального директора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) Аиду Габараеву. Ее арест также признан законным.

Всем трем арестованным предъявлено обвинение в растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). Как считает следствие, в 2014 году они вместе с другими сообщниками обеспечили подписание госконтракта и приобретение у подконтрольной им компании "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной цене.