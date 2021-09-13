Лайнеры Utair будут летать между Тюменью и Краснодаром и зимой

Российские авиавласти приняли решение продлить авиасообщение между Тюменью и Краснодаром, ранее выполнявшееся только летом, в осенне-зимний период, - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании Utair, которая выполняет эти полеты.

"Направление Тюмень - Краснодар востребовано среди пассажиров, поэтому мы решили сохранить авиасообщение между городами и зимой. В будущем планируем увеличить количество частот, - цитирует пресс-служба президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова, передают "Кубанские новости".

В сентябре авиакомпания будет летать из Тюмени в Краснодар и обратно пять раз в неделю: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье, а с октября в расписании останется лишь один рейс - по субботам.