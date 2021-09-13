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На Кавминводском терренкуре построят велосипедное отделение

На Кавминводском терренкуре построят велосипедное отделение

На Кавминводском велотерренкуре, строящемся на Ставрополье, будет открыто велосипедное отделение училища олимпийского резерва.

"Администрация Железноводска после уточнения конкурсной документации вновь объявила тендер на проектирование спортивно-тренировочных площадок филиала кисловодского училища олимпийского резерва", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации, передает "Это Кавказ".

Согласно техническому заданию, проект предусматривает строительство спортзала, стрелкового тира, тренажерного зала, теннисных кортов, площадок для волейбола, стритбола, воркаута, дорожки для кросса, скалодрома, скейт-роллер-велопарка и уличных кардиотренажеров, его спортивное ядро проектируется рядом с помещениями бывшего Южного федерального университета в Железноводске, на эти цели направлено порядка 20 млн рублей, а работы по строительству спортивного ядра планируется начать уже в текущем 2021 году.

"Основным профилем училища олимпийского резерва может стать именно велосипед, так как рядом будет проходить запроектированный ранее Кавминводский велотерренкур", - прокомментировал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Протяженность Кавминводского велотерренкура составит 75 км, его трасса объединит несколько городов Кавказских Минеральных Вод, 10 кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности.

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Вестник Кавказа

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