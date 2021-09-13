На Кавминводском терренкуре построят велосипедное отделение

На Кавминводском велотерренкуре, строящемся на Ставрополье, будет открыто велосипедное отделение училища олимпийского резерва.

"Администрация Железноводска после уточнения конкурсной документации вновь объявила тендер на проектирование спортивно-тренировочных площадок филиала кисловодского училища олимпийского резерва", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации, передает "Это Кавказ".

Согласно техническому заданию, проект предусматривает строительство спортзала, стрелкового тира, тренажерного зала, теннисных кортов, площадок для волейбола, стритбола, воркаута, дорожки для кросса, скалодрома, скейт-роллер-велопарка и уличных кардиотренажеров, его спортивное ядро проектируется рядом с помещениями бывшего Южного федерального университета в Железноводске, на эти цели направлено порядка 20 млн рублей, а работы по строительству спортивного ядра планируется начать уже в текущем 2021 году.

"Основным профилем училища олимпийского резерва может стать именно велосипед, так как рядом будет проходить запроектированный ранее Кавминводский велотерренкур", - прокомментировал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Протяженность Кавминводского велотерренкура составит 75 км, его трасса объединит несколько городов Кавказских Минеральных Вод, 10 кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности.