Афганистан получит от ООН на развитие более $1,2 млрд

Сегодня в ходе прошедшей в Женеве конференции ООН ее участники согласились выделить Афганистану свыше $1,2 млрд на проекты по развитию страны и в качестве гуманитарной помощи, - сообщил заместитель генсекретаря организации Мартин Гриффитс.

Участники конференции продемонстрировали большую щедрость, так что итоги мероприятия выглядят обнадеживающими, - отметил он, передает MK.ru.

Собранные средства позволят помочь афганцам в наиболее сложный для них период, - добавил заместитель генсекретаря ООН.