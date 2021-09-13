Главная » Новости

Афганистан получит от ООН на развитие более $1,2 млрд

Афганистан получит от ООН на развитие более $1,2 млрд

Сегодня в ходе прошедшей в Женеве конференции ООН ее участники согласились выделить Афганистану свыше $1,2 млрд на проекты по развитию страны и в качестве гуманитарной помощи, - сообщил заместитель генсекретаря организации Мартин Гриффитс.

Участники конференции продемонстрировали большую щедрость, так что итоги мероприятия выглядят обнадеживающими, - отметил он, передает MK.ru.

Собранные средства позволят помочь афганцам в наиболее сложный для них период, - добавил заместитель генсекретаря ООН.

1035 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!