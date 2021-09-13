Город воинской славы Таганрог отпраздновал 323-летие

Таганрогу (Ростовская область) сегодня исполнилось 323 года. Праздник горожане по традиции отметили в Петровском сквере.

Участники празднования возложили цветы к памятнику основателя города - Петру I, передает Дон-ТР.

На мероприятии обсудили также дорожную карту по обновлению туристического центра, которое реализуется под кураторством спикера Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко, недавно с рабочим визитом посетившей Таганрог.

Власти также планируют развивать новый туристический маршрут "Стартап Петра Великого", который будет начинаться с Петровского сквера, точнее, с памятника Петру Великому.

Почетное звание "Город воинской славы" было присвоено Таганрогу указом Президента РФ от 3 ноября 2011 года. Во время Великой Отечественной войны город был освобожден от оккупантов 30 августа 1942 года силами 416-й орденов Красного Знамени и Суворова II степени Азербайджанской Таганрогской стрелковой дивизии, в составе которой насчитывалось 11050 азербайджанцев, 291 русский, 99 украинцев и бойцов другой национальностей.