Кубанские врачи спасли пациента со 100% поражением легких

Врачи Краснодарской краевой клинической больницы №2 вернули к жизни 38-летнего мужчину, заболевшего коронавирусом.

"38-летний мужчина попал в коронавирусный госпиталь, который находится в здании больницы, в реанимационное отделение, с коронавирусной инфекцией два месяца назад. У него было 100% поражение легких. Состояние ухудшалось с каждым днем, его подключили к аппарату ЭКМО. Медики буквально вытащили его с того света", – написал в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев, добавив: фотографию ему прислал министр здравоохранения края Евгений Филиппов, передают "Кубанские новости".

Губернатор добавил, что мужчина уже может дышать без кислородной поддержки, его выписали домой, ему предстоит реабилитация.

"Вижу, какой огромный труд проделывают наши врачи. Спасибо всем, кто работает в красной зоне, за то, что вы вкладываете столько сил и энергии, борясь за каждого пациента", – написал Кондратьев.

Это не первый случай, когда краснодарские врачи спасают больных коронавирусом пациентов с обширным поражением легких: так, в мае медики ККБ №2 спасли мужчину со 100% поражением легких, они боролись за жизнь пациента 118 дней.