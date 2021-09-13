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Ростовская область празднует 84-летие

пресс-служба губернатора Ростовской области
пресс-служба губернатора Ростовской области

Жители Ростовской области сегодня отмечают 84-летие со дня основания региона.

В городах и районах в течение всего дня проходили торжественные мероприятия, посвященные дню рождения области, передает Дон-ТР.

В числе запланированных мероприятий были мотофест с участием около 30 мотоциклистов в Гукове, флешмоб с выпусканием в небо воздушных шаров в Ремонтненском районе, участники которого должны были выстроиться в виде числа 84, а также экскурсии для школьников в Волгодонске.

Напомним, Ростовская область как административная единица возникла на основании постановления ЦИК СССР от 13 сентября 1937 года.

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Вестник Кавказа

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