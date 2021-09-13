Испания останется закрытой для российских туристов

Граждане РФ не смогут попасть в Испанию в качестве туристов даже после восстановления регулярных авиарейсов, которое планируется с 21 сентября, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Возобновление регулярных рейсов после 21 сентября не означает полного открытия границ. Временно - до особых решений - другие виды поездок, включая туристические, невозможны до снятия [коронавирусных] ограничений", - приводит его слова ТАСС.

Горин пояснил, что с 21 сентября можно будет совершать регулярные рейсы из российских городов в испанские. Однако, согласно правилам въезда, установленным Москвой и Мадридом на время пандемии, пока в страну могут въехать россияне с видом на жительство или гражданством стран ЕС, а также по длительной учебной визе, рабочей визе, с визой на воссоединение семьи, медицинской визой. Еще одно исключение сделано для тех, кто находится в специальных и существенных обстоятельствах, например, для спортивных команд.

Вице-президент АТОР добавил, что граждане Испании моугт получить российскую визу.