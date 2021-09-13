На Северном Кавказе стартовали масштабные военные учения

Одновременно на четырех полигонах Южного военного округа (ЮВО) стартовали двусторонние батальонные тактические учения, которые продлятся в течение недели.

"Восемь батальонных тактических групп из состава общевойсковых объединений ЮВО отработают так называемые новшества боевого применения войск на общевойсковых полигонах Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чечне и на военной базе в Южной Осетии", - сообщает официальный сайт Минобороны России.

В учениях принимают участие более 6 тыс военнослужащих, а также около 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня, а также более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

В рамках учений подразделения впервые отработают новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский. В интересах командиров батальонных тактических групп будут действовать мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также тактические группы аэрозольного противодействия и тактические группы прорыва.

Очередной этап двусторонних тактических учений в войсках ЮВО завершится 18 сентября, по результатам маневров будет дана оценка подразделениям и персонально каждому военнослужащему от рядового стрелка до командира батальонной тактической группы, - уточнили в ведомстве.